Участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Его свергнет собственное окружение, а не кураторы с Запада, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале .

«Его снесут те, кто сейчас вокруг него — потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — сказал он.

Приближенные Зеленского, по мнению Дубинского, осознали, что в случае обострения ситуации первыми получат по заслугам. Они захотят действовать на опережение.

Ранее Дубинский обвинил Зеленского в предательстве и заявил, что по сделке с США он буквально сдал свою страну в ломбард. Нардеп предрек ему судьбу итальянского диктатора Бенито Муссолини.

В 2024 году бойцы элитных украинских подразделений обсудили свержение Зеленского из-за того, что он уволил популярного в народе и армии бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Этого не произошло, но рейтинг президента сильно понизился.