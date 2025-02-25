Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба итальянского диктатора Бенито Муссолини. На это в Telegram-канале указал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его мнению, Зеленский отказывается подписать договор с США по редкоземельным ископаемым из-за опасения расправы над собой.

«Заставить страну три года воевать „за свободу“, положить миллион и заставить 10 миллионов сбежать, а потом взвалить за это такой долг — его за ноги на Крещатике повесят, как Муссолини», — написал нардеп.

Дубинский выразил уверенность, что Зеленский в любом случае не избежит такой участи. Весь вопрос лишь в том, кто отдаст команду.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что Зеленский не удержит власть, а на его место придет кандидат, который окажется удобен для американских властей.