Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место

NV: Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия граждан Украины

Фото: РИА «Новости»

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный заслужил самый высокий рейтинг доверия в обществе. Результаты февральского соцопроса компании Socis опубликовало украинское издание NV.

Большинство участников исследования, 73,7% опрошенных, заявили, что доверяют Залужному, 21,3% заявили об обратном. Второе место занял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом. На его счету 51,3% одобрительных ответов, 39,5% — отрицательных.

Зеленский уступил им с большим отрывом. Только 39,6% украинцев признались, что по-прежнему верят ему, а 57% респондентов заявили о полном недоверии.

Результаты опроса станут для президента Украины ударом, ведь он, по словам бывшего члена правительства, одержим своим рейтингом. Зеленский все еще рассчитывает пойти на второй срок.

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