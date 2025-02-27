Назван лидер доверия на Украине. Зеленскому досталось лишь третье место

Большинство участников исследования, 73,7% опрошенных, заявили, что доверяют Залужному, 21,3% заявили об обратном. Второе место занял руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом. На его счету 51,3% одобрительных ответов, 39,5% — отрицательных.

Зеленский уступил им с большим отрывом. Только 39,6% украинцев признались, что по-прежнему верят ему, а 57% респондентов заявили о полном недоверии.

Результаты опроса станут для президента Украины ударом, ведь он, по словам бывшего члена правительства, одержим своим рейтингом. Зеленский все еще рассчитывает пойти на второй срок.