Президент Владимир Зеленский сделкой с США по редкоземельным металлам заложил останки Украины в ломбард. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«На самом деле, Зеленский не просто предатель, он — хуже. Потому что сейчас продает стратегические ресурсы Украины и будущее поколений украинцев. Ларечник и клоун не просто уничтожили страну, они сдали ее останки в ломбард», — сообщил он.

Дубинский отметил, что за это глава киевского режима и его окружение будут прокляты во веки веков и на срок действия соглашения.

Депутат выразил уверенность, что не подписав в 2022 году Стамбульские соглашения об урегулировании ситуации на Украине, Зеленский довел страну до передачи любых доходов от добычи недр колониальной администрации.

Ранее Дубинский предрек Зеленскому судьбу итальянского диктатора Бенито Муссолини.