Зеленского предупредили о сильном ударе со стороны США за оскорбление Орбана
Соскин: Трамп накажет Зеленского за хамство в адрес Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не оставит хамство президента Украины Владимира Зеленского незамеченным. Он подговорит избранного президента США Дональда Трампа нанести ответный удар, сообщил советник бывшего украинского президента Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Видимо, состоится разговор Орбана с Трампом по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд. <…> Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный», — сказал он.
Соскин назвал Орбана опытным политиком и предупредил, что он не оставит выходку Зеленского без внимания. По его мнению, Венгрия может подговорить НАТО и Евросоюз прекратить помогать Украине.
Скандал разгорелся из-за стремления Орбана остановить конфликт между Украиной и Россией. Политик предложил объявить рождественское перемирие, однако украинский МИД отверг эту идею, а офис президента отказал премьер-министру в телефонном разговоре. Впоследствии Зеленский заявил, что не подпустит Венгрию к переговорам.