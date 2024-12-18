Зеленского предупредили о сильном ударе со стороны США за оскорбление Орбана

«Видимо, состоится разговор Орбана с Трампом по поводу того, как будут обсуждаться действия Зеленского и его вот этот прямой наезд. <…> Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный», — сказал он.

Соскин назвал Орбана опытным политиком и предупредил, что он не оставит выходку Зеленского без внимания. По его мнению, Венгрия может подговорить НАТО и Евросоюз прекратить помогать Украине.

Скандал разгорелся из-за стремления Орбана остановить конфликт между Украиной и Россией. Политик предложил объявить рождественское перемирие, однако украинский МИД отверг эту идею, а офис президента отказал премьер-министру в телефонном разговоре. Впоследствии Зеленский заявил, что не подпустит Венгрию к переговорам.