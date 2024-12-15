Сийярто упрекнул Зеленского за «некультурный отказ» Орбану

Венгрия запрашивала телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и украинским президентом Владимиром Зеленским, в ответ на что получила «некультурный отказ». Об этом в эфире радио Kossuth заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дипломат рассказал, что сообщил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе и главе офиса президента Андрею Ермаку о прошедшем разговоре Орбана с Путиным. Сийярто попросил организовать переговоры премьера Венгрии с Зеленским. Глава Украины «несколько напряженно и некультурно» отказался, добавил дипломат.

Он назвал случившееся «довольно беспрецедентным случаем в дипломатии». Сийярто также напомнил, что Венгрия за полгода председательства в ЕС многое пыталась сделать.

Ранее Орбан обсудил с Путиным возможность объявить о прекращении огня на Рождество. Венгерский премьер также рекомендовал России и Украине провести крупный обмен пленными.