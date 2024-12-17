Зеленский нагрубил Орбану после слов о мирных переговорах

Зеленский заявил, что Орбана не допустят к переговорам России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. Его процитировал телеканал «Мы — Украина».

«Нам не нужны те страны, которые хотят, как Венгрия, например, как премьер Орбан. Я его не пущу, и таких, как он», — сказал Зеленский.

По его мнению, у премьер-министра Венгрии нет рычагов давления на Россию. Зеленский заявил, что Орбан не сможет «давить на президента [России Владимира] Путина».

Накануне глава МИД Венгрии заявил, что Зеленский отказал премьеру Орбану в разговоре по телефону. Кроме того, украинские власти отвергли предложение о прекращении огня на Рождество.

Во время телефонных переговоров с Путиным Орбан также обсудил с ним возможность объявить о прекращении огня в рождественские праздники. После этого российский лидер поручил ФСБ передать в посольство Венгрии предложение по обмену пленными с Украиной.