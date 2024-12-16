Украина отвергла предложение Венгрии о рождественском прекращении огня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в присутствии коллег из стран Евросоюза отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество. Об этом сообщил в соцсетях глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Не только коллеги из стран ЕС, но и украинский коллега высказал отказ», — уточнил он.

Сийярто добавил, что лично звонил Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку с этой идеей, поэтому они лгут, когда говорят, что не знали о таком предложении.

Накануне глава МИД Венгрии заявил, что Владимир Зеленский «несколько напряженно и некультурно» отказал премьеру Виктору Орбану, когда последний захотел поговорить с киевскими властями по телефону. По мнению Сийярто, это беспрецедентный случай в дипломатии.

Ранее Орбан делал такое же предложение Владимиру Путину. Российский лидер, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после этого поручил ФСБ передать в посольство Венгрии в Москве предложение России по обмену пленными с Украиной.