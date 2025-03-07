Зеленский заявил об интенсивной работе с командой Трампа по теме мира

Киевские власти весь день работали с командой американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова привело издание «Украинская правда».

«Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время. Много звонков. Тематика понятна. Мир как можно быстрее — безопасность как можно надежнее», — рассказал украинский лидер.

Офис Зеленского отказался извиняться за его поведение в Белом доме, потому что не считает его ошибочным. В украинской администрации заявили, что президент был абсолютно прав и по форме, и по содержанию.

Трамп ранее заявил, что Россия и Украина должны начать мирные переговоры, «пока не стало слишком поздно».