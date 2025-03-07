Трамп призвал Россию и Украину начать переговоры «пока не поздно»

Россия и Украина должны начать мирные переговоры, «пока не стало слишком поздно». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!» — написал американский лидер.

Для урегулирования украинского кризиса президент Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам поведение главы Украины во время встречи в Белом доме стало для США неожиданностью.

Также в СМИ появились сообщения, что Трамп подпишет соглашение с украинской стороной по ресурсам только в том случае, если Зеленский пойдет ему на встречу. Лидер США требует, что тот согласился на реальный путь к миру и диалогу с Россией.