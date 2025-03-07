Украина не будет извиняться за поведение Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме, потому что не считает его ошибочным. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет», — добавил советник.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Зеленский должен доказать серьезность намерений урегулировать конфликт на Украине, чтобы переговоры могли двигаться вперед.

Кроме того, по данным Politico, члены команды Трампа тайно встречались с главными политическими противниками действующего главы киевского режима, чтобы обсудить с ними возможность скорых президентских выборов.