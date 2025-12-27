Зеленский заявил, что после встречи с Трампом обсудят мирный план с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что после встречи с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде обсудят мирный план с Россией. Об этом написал RT .

Он уточнил, что на встрече с американскими партнерами обсудят гарантии безопасности и план восстановления Украины. Как сообщал CNN ранее, встреча американского президента с Зеленским, вероятно, пройдет без участия лидеров ЕС.

Белый дом подтвердил, что Трамп встретится с Зеленским во Флориде — в Палм-Бич. Двусторонние переговоры начнутся в три часа дня — 23:00 по московскому времени. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже намерена принять участие в переговорах.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал отказаться от любых контактов с Зеленским. Он также попросил американского лидера проявлять максимальную осторожность при возможной встрече. По словам Дмитрука, Зеленский открыто заявлял, что ждет смерти американского президента.