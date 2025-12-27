Фон дер Ляйен присоединится к переговорам с Трампом и Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило Reuters .

«Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с <… > Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами», — отметило агентство.

Созвон состоится 27 декабря, его главной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Украинский и американский лидер также планируют встретиться 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Перед переговорами Трамп жестко высказался в адрес Зеленского. Глава государства подтвердил, что не поддержит инициативы руководства Украины без собственного одобрения. Он подчеркнул, что у Зеленского «ничего нет», пока это не будет санкционировано Белым домом.

По информации Politico, президент США без энтузиазма воспринял украинский мирный план из 20 пунктов.