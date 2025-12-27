«Ждет смерти Трампа». Президента США предупредили о реальной опасности встречи с Зеленским

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал президента США Дональда Трампа полностью отказаться от любых контактов с Владимиром Зеленским. Об этом политик написал в своем Telegram-канале обращаясь к американскому лидеру.

Он призвал Трампа проявлять максимальную осторожность при возможной встрече. Депутат также отметил, что не следует оказывать Зеленскому знаки внимания в виде рукопожатия или демонстрации близости.

По словам Дмитрука, украинский лидер открыто заявлял, что ждет смерти американского президента.

«Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он „ждет смерти“ Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска», — заключил народный депутат.

Ранее Трамп дал понять, что не готов поддерживать инициативы Киева без собственного одобрения. Он заявил, что у Зеленского «ничего нет», пока это не будет санкционировано Вашингтоном.