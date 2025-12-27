Трамп встретится с Зеленским во Флориде

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье во Флориде. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По расписанию президента США, двусторонние переговоры пройдут в три часа дня (23:00 по московскому времени) в Палм-Бич. На встречу планируют пригласить журналистов.

Накануне Трамп заявил, что ожидает успешных переговоров на предстоящей встрече. Глава Белого дома подчеркнул, что инициативы украинского лидера по урегулированию конфликта не будут иметь смысла без его поддержки.

Как написало агентство Reuters, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах Трампа и Зеленского.

Ранее Трамп жестко высказался перед встречей с Зеленским. Президент США дал понять, что не готов поддерживать инициативы Киева без собственного одобрения. Трамп отнесся к предложенному Зеленским мирному плану из 20 пунктов без особого энтузиазма и не спешит публично его поддерживать.