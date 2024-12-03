Зеленский вновь взялся за перестановки в командовании ВСУ

В командовании Вооруженных сил Украины произойдут новые перестановки. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его процитировало издание «Страна.ua».
«Есть конкретные реформы и конкретные решения, которые делают конкретные люди. Это не последние перестановки, они будут. Потому что нам надо двигаться быстрее», — отметил он.
В начале сентября множество перестановок провели в украинском правительстве. Депутат Верховной рады Александр Дубинский связал их с провалами ВСУ на фронте. Британский аналитик Александр Меркурис также предположил, что кадровые перестановки связаны с попытками Владимира Зеленского удержать власть.
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