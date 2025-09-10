Зеленский устроил истерику из-за ситуации с БПЛА в Польше

Украинские военные отслеживали движение российских дронов в сторону границы с Польшей. И это перемещение было неошибочным, а преднамеренным, заявил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне использовали территорию как Украины, так и Беларуси для входа в польское воздушное пространство. Почти два десятка беспилотников проникли в Польшу. <…> Это были спланированные действия России», — написал он.

Зеленский отметил, что Польше предложили необходимую помощь в реагировании. По его словам, защиту страны смогут обеспечить только объединенные европейские силы. Украина, в свою очередь, готова помочь техникой, обучением экипажей и необходимой разведывательной информацией, добавил глава киевского режима.

Утром 10 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил о якобы нарушении воздушного пространства страны. МИД России позже сообщил, что польские власти распространяют мифы о российской агрессии, чтобы еще сильнее разжечь кризис на Украине.