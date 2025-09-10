МИД назвал развенчанием польских мифов о дронах из России данные Минобороны

Польша распространяет мифы о российской агрессии, чтобы еще сильнее разжечь кризис на Украине. Об этом сообщил МИД России .

Премьер-министр Польши Дональд Туск прямо назвал сбитые утром беспилотники российскими и напомнил, что его страна входит в НАТО. При этом он никак не обосновал свои заявления.

МИД сослался на заявление Министерства обороны.

Военное ведомство ранее сообщило, что не планировало поражать никакие объекты на территории Польши, к тому же максимальная дальность российских беспилотников — 700 километров.

Тем не менее военные заявили о готовности сотрудничать с польскими коллегами.

«Это был вынужден подтвердить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД также подчеркнул, что готов со своей стороны оказать расследованию необходимую поддержку.