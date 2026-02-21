Зеленский сообщил Рютте о возможных изменениях в позициях на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Они обсудили возможные изменения в позициях на переговорах.

«Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон», — написал Зеленский.

По его словам, в беседе согласовали точку зрения по всем ключевым вопросам дипломатии.

Зеленский и глава НАТО обсудили украинскую энергетику и программу помощи Киеву PURL.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что на трехсторонних переговорах по украинскому вопросу в Женеве и Абу-Даби стороны договорились не разглашать детали обсуждений. Дату следующей встречи России, США и Украины пока не определили.