Участники переговоров по Украине согласовали режим неразглашения

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что на трехсторонних переговорах по украинскому вопросу в Женеве и Абу‑Даби стороны договорились не разглашать детали обсуждений. Об этом он сообщил в интервью ИА «Вести» .

«Единственное, о чем договорились стороны, — чтобы не сливать информацию», — заявил Мирошник.

По его словам, ранее Украина отличалась тем, что передавала в публичное пространство документы, данные и заявления — фактически из-за стола переговоров. Теперь же, под давлением США участников переговоров убедили придерживаться конфиденциальности и согласованной позиции, чтобы все говорили одно и то же.

Очередной раунд переговоров России, США и Украины прошли в Женеве 17 и 18 февраля. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и сообщил, что стороны намерены встретиться снова в ближайшее время.