Дату следующих переговоров между Россией, США и Украиной пока не определили

Дату следующего раунда переговоров России, США и Украины пока не определили. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что новая встреча в трехстороннем формате может пройти в Швейцарии до конца февраля. Однако, по словам собеседника агентства, конкретных договоренностей о сроках пока нет.

В Женеве 17–18 февраля представители Москвы, Киева и Вашингтонa провели очередной раунд консультаций по урегулированию конфликта. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые, и сообщил, что стороны намерены встретиться снова в ближайшее время.

Газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники писала, что Киев может рассматривать территориальные компромиссы в обмен на ускоренное вступление в Евросоюз. В Брюсселе считают, что такой шаг мог бы стать для Зеленского важным аргументом внутри страны.