Россию необходимо принудить к миру силовыми способами. Об этом в Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны принудить силой Россию к справедливому миру», — написал он.

Зеленский ранее отмечал, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ее «усилят» третьи страны. Этот аспект он назвал залогом успеха в переговорном процессе, в противном случае страна окажется в проигрышной позиции.

Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что из-за опасений о сокращении военной поддержки будущим президентом США Дональдом Трампом украинский лидер сделал ставку на союзников из Европы. Полковник заявил, что Зеленский отчаянно бросился к европейцам в надежде убедить их нарастить объемы финансовой и военной помощи.

Историк Сергей Радченко отмечал, что Трамп не станет дожидаться военных успехов Украины, По его прогнозу, американский президент возложит вину на Зеленского, если конфликт не удастся решить путем дипломатии.