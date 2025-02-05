Зеленский раскрыл жестокую правду о потерянных территориях

Зеленский: вернуть все утраченные территории невозможно

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не сможет вернуть потерянные в ходе боевых действий территории. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, который опубликовал его на своем канале в YouTube.

«Мы не сможем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, достижение которого совершенно неочевидно», — сказал Зеленский.

Несмотря на это, в этом же интервью он потребовал дать Украине ядерное оружие для защиты страны на время до вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. По его словам, членство Украины в альянсе будет самым дешевым вариантом для кураторов Киева.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте