Зеленский раскрыл жестокую правду о потерянных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не сможет вернуть потерянные в ходе боевых действий территории. Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, который опубликовал его на своем канале в YouTube .

«Мы не сможем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди и не можем потерять миллионы людей ради результата, достижение которого совершенно неочевидно», — сказал Зеленский.

Несмотря на это, в этом же интервью он потребовал дать Украине ядерное оружие для защиты страны на время до вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. По его словам, членство Украины в альянсе будет самым дешевым вариантом для кураторов Киева.