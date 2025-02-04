Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с британским репортером Пирсом Морганом заявил, что США могли бы предоставить Украине ядерное оружие. Такие меры, по его мнению, стали бы альтернативой приглашения страны в НАТО, публикацию журналист разместил на своей странице в Х .

Зеленский в беседе с Морганом признал, что вступление Украины в Североатлантический альянс займет десятилетия. В таком случае, добавил политик, возникает вопрос — что будет защищать украинскую сторону в этот период.

«Верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы», — заявил украинский лидер.

Он также попросил партнеров профинансировать создание украинского военного контингента в миллион человек. И счел нужным переброску контингента европейских стран в «в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации»

Еще весной 2023 года бывший советник офиса Зеленского говорил, что Украина способна и сама разработать ядерное оружие примерно за девять месяцев.

Позднее специалист Джерелиевский констатировал, что передача такого вооружения украинской стороне будет серьезным нарушением договора.