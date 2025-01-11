Зеленский призвал увеличить выпуск дронов и ракет на Украине в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский призвал производителей оружия и военной техники увеличить выпуск дронов всех типов до рекордных объемов. Сообщение опубликовали в Telegram-канале главы республики.

Зеленский обратился к представителям оборонно-промышленного комплекса с призывом сделать этот год рекордным по производству дронов всех типов для укрепления военного потенциала страны. Кроме того, он настаивает на значительном увеличении производства украинских ракет, артиллерийских снарядов и бронетехники.

«Я поручил увеличить количество заказов дронов. Это уже выполняется», — подчеркнул президент Украины.

Он заявил, что для Украины приоритетно пополнение оружейных складов и арсеналов. Это важно для независимости страны, уверен Зеленский. Глава республики поблагодарил подразделения ВСУ за успешные удары по российским военным и логистическим объектам и призвал к дальнейшим «важным результатам».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что поведение Зеленского свидетельствует о тупиковой ситуации для Украины. Дубинский обратил внимание на то, что недавнее заявление избранного президента США Дональда Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО является очередным подтверждением отсутствия у Зеленского какого-либо конкретного плана по достижению «перемоги». По мнению депутата, Зеленский держит украинцев в заложниках.