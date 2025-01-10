Украинский президент Владимир Зеленский по-прежнему уверен, что может что-то требовать от США. Это убеждение появилось у него благодаря поддержке Демократической партии, которая внушила ему мысль о его значительности, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Поразительно, конечно, как профессионально „демократы“ надули эго Зеленского, да так, что не попускает до сих пор», — написал он.

По мнению депутата, Зеленский до сих пор верит, что США должны предоставить ему гарантии безопасности, а избранный президент Дональд Трамп и Европа обязаны действовать так, как «велел Владимир Александрович».

«С одной стороны — клиника, конечно. А с другой — мы все в заложниках у этого психопата», — подчеркнул Дубинский.

Зеленский неоднократно менял свою позицию и давал противоречивые сигналы о готовности Украины к переговорам с Россией. В ноябре, после того как президент на законодательном уровне запретил диалог с Россией, в интервью газете The Guardian глава режима заявил, что вновь отказывается от переговоров, считая их «нереалистичными».

При этом недавно стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с Зеленским в Риме. Она выразила готовность оказать поддержку Украине и создать наиболее благоприятные условия для достижения мира.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский оказался богаче миллиардера Илона Маска.