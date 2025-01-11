«Патовая ситуация». Поведение Зеленского напугало украинцев

Поведение Владимира Зеленского свидетельствует о тупиковой ситуации для Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский — только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завел страну», — заявил он.

Дубинский отметил, что публичное заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украина не сможет стать членом НАТО, еще раз доказывает отсутствие у Зеленского какого-либо плана по достижению «перемоги».

Ранее Дубинский уже говорил, что на Украине пришли в ужас от поведения Зеленского. По его словам, население оказалось «в заложниках у этого психопата». По мнению депутата, президент до сих пор уверен, что США должны обеспечить ему гарантии безопасности.