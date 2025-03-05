Зеленский поручил уточнить у США судьбу военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны, руководителям разведслужб и дипломатам запросить у США информацию о будущем военной помощи. Об этом украинский лидер рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Люди не должны гадать», — сообщил Зеленский.

Он заявил, что Киеву нужны нормальные партнерские отношения с Вашингтоном для окончания российско-украинского конфликта.

Военные поставки из США на Украину прекратились 4 марта. Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине.

После этого Зеленский заявил, что его «команда и он готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Украинский лидер признал, что его недавняя встреча в Вашингтоне прошла не так, как планировалось.

Несмотря на устроенный Зеленским скандал, украинские власти намерены продолжать работу с американской администрацией и подписать запланированное соглашение по редкоземельным металлам.