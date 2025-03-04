Власти Украины заявили о готовности подписать соглашение с США по металлам

Украинские власти намерены продолжать работу с администрацией Белого дома и подписать запланированное соглашение по редкоземельным металлам. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина совершенно твердо настроена на продолжение сотрудничества с США. Мы ищем эти возможности в прагматичной кооперации, в том числе базирующейся на экономике, в частности на соглашении (о редкоземельных металлах — прим. ред.), создании совместного инвестиционного фонда на Украине. Мы готовы его [соглашение] подписывать, будем двигаться в этом направлении», — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что власти Украины намерены использовать все возможные «дипломатические каналы» для восстановления диалога с Соединенными Штатами и возобновления военной помощи на нужды ВСУ.

Соглашение по редкоземельным металлам президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп должны были подписать 28 февраля. Однако переговоры закончились скандалом. Президент Украины не сдержал эмоций, когда началась тема прекращения боевых действий и обсуждение перемирия. В результате Трамп выгнал Зеленского и сделка отменилась.