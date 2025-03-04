«Пора все исправить». Зеленский сделал неожиданное заявление после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский, не будучи легитимным президентом Украины, заявил о своей готовности к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сообщил в социальной сети X, подчеркнув, что первые шаги должны включать обмен пленными и установление перемирия в воздушном и морском пространстве, если аналогичные меры предпримет Россия.

Зеленский заявил о своей готовности действовать незамедлительно и сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы достичь прочного мирного соглашения.

«Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — отметил он.

Кроме того, Зеленский признал, что его недавняя встреча в Вашингтоне прошла не так, как планировалось.

«Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», — написал он.

Кроме того, он сообщил, что Украина готова в любое время подписать соглашение о полезных ископаемых в любом удобном формате.

Украина не раз заявляла, что не готова идти на уступки России, однако теперь Зеленский делает шаг к переговорам, отмечая важность международной поддержки и поиска дипломатического решения конфликта.

Ранее Зеленского обвинили в упрямстве после перепалки с Трампом. В Раде стали умолять президента извиниться перед американским лидером.