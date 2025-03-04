Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине

Вооруженные силы Соединенных Штатов приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом ТАСС заявил представитель Пентагона.

«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после перепалки в Белом доме президент США Дональд Трамп поручил приостановить поддержку Украины. Приказ направили главе Пентагона Питу Хегсету. Помощь решили прекратить до тех пор, пока Трамп не увидит приверженность украинских властей миру.

В рамках заморозки Соединенные Штаты не будут поставлять ВСУ оружие, которое уже находится в пути или ожидает отправки в транзитных зонах.

Переговоры президентов США и Украины состоялись в Вашингтоне 28 февраля. Встреча закончилась скандалом — украинский лидер Владимир Зеленский не сдержал эмоций во время беседы о прекращении боевых действий.