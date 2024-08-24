Зеленский подписал закон о запрете деятельности канонической УПЦ

Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности канонической УПЦ. Карточку законопроекта опубликовали на сайте Верховной рады.

До этого Рада в окончательном чтении приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Закон поддержали 265 депутатов, против проголосовали 29 человек, воздержались — четверо.

Инициативу выдвинул Зеленский. Ее поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Украине пытаются изничтожить истинное православие и создают ложную «церковь» для его замены. Речь идет уже не о гонениях на православие, а о его ликвидации.

Попытки запретить УПЦ зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил с сатанизмом. Он назвал киевский режим «смрадно гниющим».

Ранее Служба безопасности Украины обвинила главу епархии УПЦ в Винницкой области в поддержке России. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.

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