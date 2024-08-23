Попытки запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) являются настоящим сатанизмом. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Он назвал киевский режим «смрадно гниющим». По его мнению, власти Украины решили переплюнуть атеизм советского периода. Однако, как напомнил Медведев, СССР был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельные вероучения.

Попытки запретить УПЦ начал еще бывший президент республики Петр Порошенко. Он согласовал с западными кураторами раскол в православии ради избрания на пост главы государства. Но ему не удалось разделить УПЦ, заметил Медведев.

Его дело продолжил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Результатом его работы стало решение Верховной рады о запрете УПЦ.

«Это полноценный сатанизм, который <…> активно поддерживает „цивилизованный Запад“ в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что история с расколом УПЦ не пройдет просто так. Настоящая православная Церковь воссияет в прежнем величии, резюмировал политик.