«Полноценный сатанизм». Медведев назвал попытку запретить УПЦ мерзкой историей

Медведев: действия властей Украины против УПЦ — полноценный сатанизм

Фото: Unsplash

Попытки запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) являются настоящим сатанизмом. Такое мнение выразил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он назвал киевский режим «смрадно гниющим». По его мнению, власти Украины решили переплюнуть атеизм советского периода. Однако, как напомнил Медведев, СССР был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельные вероучения.

Попытки запретить УПЦ начал еще бывший президент республики Петр Порошенко. Он согласовал с западными кураторами раскол в православии ради избрания на пост главы государства. Но ему не удалось разделить УПЦ, заметил Медведев.

Его дело продолжил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Результатом его работы стало решение Верховной рады о запрете УПЦ.

«Это полноценный сатанизм, который <…> активно поддерживает „цивилизованный Запад“ в целях нанесения максимального ущерба России и ее гражданам», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что история с расколом УПЦ не пройдет просто так. Настоящая православная Церковь воссияет в прежнем величии, резюмировал политик.

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

Убийство на тропическом острове. Житель Маврикия жестоко зарезал россиянку из ревности

Компьютеры, смартфоны, одежда. Что подорожает в России осенью 2024 года

Lu Hanxin/Xinhua

«Цинично и расточительно». Депутат Останина — о гонораре Shaman’а в Оренбурге

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте