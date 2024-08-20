Захарова назвала истинную цель запрета УПЦ на Украине

На Украине пытаются изничтожить истинное православие и создают ложную церковь для его замены. Об этом сообщила телеканалу «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала ПЦУ «квазиправославной».

«Ее так и надо называть — это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что речь идет уже не о гонениях на православие, а о его уничтожении. Она поблагодарила жителей Украины, которые борются за сохранение веры, в том числе с риском для собственной жизни.

Ранее Верховная рада в окончательном чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви.

А в мае в Киеве снесли Десятинный монастырь. Представители Московского патриархата назвали это преступлением.