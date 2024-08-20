Захарова назвала истинную цель запрета УПЦ на Украине
Захарова: на Украине стремятся изничтожить истинное православие
На Украине пытаются изничтожить истинное православие и создают ложную церковь для его замены. Об этом сообщила телеканалу «Звезда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она назвала ПЦУ «квазиправославной».
«Ее так и надо называть — это никакая не раскольническая, не отколовшаяся, это ложная квазицерковь», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что речь идет уже не о гонениях на православие, а о его уничтожении. Она поблагодарила жителей Украины, которые борются за сохранение веры, в том числе с риском для собственной жизни.
Ранее Верховная рада в окончательном чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви.
А в мае в Киеве снесли Десятинный монастырь. Представители Московского патриархата назвали это преступлением.