Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ

Верховная рада в окончательном чтении приняла закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Закон поддержали 265 депутатов, против проголосовали 29 человек, воздержались — четверо.

Давление на каноническую УПЦ усилилось осенью 2022 года. Сотрудники СБУ возбудили уголовные дела в отношении ряда иерархов по обвинениям в якобы связи с Россией. Кроме того, из Киево-Печерской лавры выселили монахов, передав храмы представителям так называемой Православной церкви Украины.

Инициативу о запрете в стране канонической Украинской православной церкви выдвинул президент Владимир Зеленский. Ее поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предложение сатанизмом.