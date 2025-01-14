Зеленский ответил Западу на призыв снизить возраст мобилизации до 18 лет
Зеленский потребовал новую технику вместо снижения мобилизационного возраста
Прежде чем снижать мобилизационный возраст, следует обеспечить армию техникой и вооружениями. Президент Украины Владимир Зеленский отверг требования НАТО, сообщил УНИАН.
Он подтвердил, что более 100 находящихся в зоне боевых действий бригад требуют укомплектования. Однако ключевой проблемой Вооруженных сил Украины Зеленский назвал не дефицит кадров, а нехватку бронетехники и артиллерии.
«Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию», — заявил он.
Зеленский отверг настоятельные просьбы стран НАТО и других западных союзников снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Он призвал сосредоточиться на технической модернизации армии.
Снижение мобилизационного возраста не поможет стране, так как она уже проиграла в конфликте с Россией, заявил ранее подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис. Он предупредил, что отправка трудоспособных мужчин на передовую затруднит восстановление страны в будущем.