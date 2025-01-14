Он подтвердил, что более 100 находящихся в зоне боевых действий бригад требуют укомплектования. Однако ключевой проблемой Вооруженных сил Украины Зеленский назвал не дефицит кадров, а нехватку бронетехники и артиллерии.

«Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию», — заявил он.

Зеленский отверг настоятельные просьбы стран НАТО и других западных союзников снизить возраст мобилизации на Украине до 18 лет. Он призвал сосредоточиться на технической модернизации армии.

Снижение мобилизационного возраста не поможет стране, так как она уже проиграла в конфликте с Россией, заявил ранее подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис. Он предупредил, что отправка трудоспособных мужчин на передовую затруднит восстановление страны в будущем.