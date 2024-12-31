Президент Украины Владимир Зеленский в течение первого месяца 2025 года понизит мобилизационный возраст для украинцев. Об этом в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

«В течение месяца Зеленский снизит призывной возраст до 18 лет. Украина, с Новым годом», — привела мнение Боуза «Газета.ru».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что власти Украины могут начать мобилизацию детей на фоне неудач на фронте, и призвал не позволить Владимиру Зеленскому ради сохранения собственной власти пожертвовать этими жизнями.

Президент России Владимир Путин называл преступным снижение мобилизационного возраста на Украине. По его словам, киевский режим делает это не самостоятельно, а по указке западных кураторов. Глава государства подчеркивал, что подобный шаг никак не изменит ситуацию на поле боя.