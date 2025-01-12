Администрация избранного президента США Дональда Трампа полагает, что для попытки стабилизации линии соприкосновения Украине нужно снизить мобилизационный возраст. Об этом в беседе с ABC News заявил американский конгрессмен и будущий советник Трампа Майк Уолц.

По словам Уолца, снижение призывного возраста и стабилизация линии соприкосновения позволит Украине выйти на сделку по урегулированию конфликта.

«Одна из вещей, о которых мы будем просить украинцев… У них есть проблемы с живой силой. Они призывают с 25 лет <…> Понимаете, если украинцы попросили мир сделать все, чтобы отстоять демократию, то они тоже должны сделать все», — добавил конгрессмен.

В конце осени 2024 года администрация Байдена уже призывала украинские власти снизить планку призывного возраста — с 25 до 18 лет, об этом на условиях анонимности рассказывал Associated Press высокопоставленный представитель Белого дома. На тот момент Украина оценивала свои потребности на линии соприкосновения в 160 тысяч солдат.

При этом снизить призывной возраст, с 27 до 25 лет, украинским властям пришлось только весной 2024 года. Мужчин до 25 лет пока не мобилизуют, но призывают на срочную службу. Глава Херсонской области Сальдо отмечал, что из-за мобилизации Украина погрязла в коррупции.