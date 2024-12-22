Обсуждение на Украине вероятного снижения мобилизационного возраста является безумием. Об этом заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х .

По его словам, конфликт уже проигран. Дэвис задался вопросом, почему на Украине и на Западе стремятся уничтожить еще одно поколение молодых украинцев. И это при том, что их участие уже ничего не изменит на фронте, а только увеличит потери трудоспособного населения страны.

Офицер подчеркнул, что подобная политика Киева затруднит восстановление страны в будущем.

«С нашей (США — прим. ред.) стороны это аморально — выступать за такую безумную политику. Неужели никто не ценит жизни этих людей?» — заявил Дэвис.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал идею о возможном снижении возраста всеобщей мобилизации до 18 лет, предупредив, что в случае ее реализации у страны не будет будущего.