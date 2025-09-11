Зеленский отдал Германии участок украинской земли «в безопасном районе»
Кабмин Украины выделил концерну Rheinmetall участок под завод боеприпасов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил на Украине участок земли под строительство совместного завода боеприпасов. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил об этом в Telegram-канале.
Немецко-украинские проекты обсуждали на полях на полях международной выставки вооружений DSEI в Лондоне. Шмыгаль сообщил о проработке сотрудничества по производству боеприпасов, бронетехники и систем ПВО.
«С момента последнего разговора мы финализовали процедуры по запуску нового совместного производства. Девятого сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны», — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске производства новых ракет «Фламинго», напоминающих немецкую «Фау-1». Российские военные вычислили и атаковали цеха.