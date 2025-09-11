Зеленский отдал Германии участок украинской земли «в безопасном районе»

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил на Украине участок земли под строительство совместного завода боеприпасов. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил об этом в Telegram-канале .

Немецко-украинские проекты обсуждали на полях на полях международной выставки вооружений DSEI в Лондоне. Шмыгаль сообщил о проработке сотрудничества по производству боеприпасов, бронетехники и систем ПВО.

«С момента последнего разговора мы финализовали процедуры по запуску нового совместного производства. Девятого сентября была выделена земля в безопасном регионе Украины, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд сил обороны», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске производства новых ракет «Фламинго», напоминающих немецкую «Фау-1». Российские военные вычислили и атаковали цеха.