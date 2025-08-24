Попытка Владимира Зеленского сделать громкую пиар-акцию закончилась провалом. Его заявления позволили вычислить точное местоположение цехов, где собирали украинские ракеты «Фламинго», предположила газета mk.ru .

Вычислили по фото

Украина обнародовала технические характеристики «Фламинго» накануне визита Зеленского в США. Изображение ракеты опубликовал украинский фотокор.

Появление нового типа украинских ракет вызвало активное обсуждение в соцсетях. Ее сравнивали с немецкой «Фау-1» времен Второй мировой по внешнему виду.

Предположительно, украинских журналистов допустили на завод представители компании производителя. Зеленский пообещал наладить массовое производство этой ракеты.

Авторы статьи утверждаеют, что российские военкоры вычислили цеха по производству «Фламинго» по фотографиям. Объект расположен, предположительно, в селе Веселое в Киевской области.

«Кинжалы» уже достигли цели

По сообщениям Telegram-канала Win\win, по цехам «Фламинго» уже нанесли удар. Целью стали объекты британской Milanion Group, занимавшейся разработкой и документацией ракеты.

Удары «Кинжалов» уничтожили два корпуса и исследовательское подразделение. По предварительным данным, погибло до 28 сотрудников.

Издание допускает, что такой удар мог отбросить производственный цикл ракет на несколько лет. Запустить ее в массовое производство быстро не получится, предполагает Win\win.

В соцсетях Зеленского высмеяли за то, что он сам раскрыл секретное производство, пишет mk.ru.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР.