Зеленский обвинил Вэнса в непонимании происходящего на Украине

Зеленский: Трамп и Вэнс не понимают, что происходит на Украине

Li Rui
Фото: Li Rui/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс может не понимать, что происходит на Украине, поэтому двум странам нужно будет работать друг с другом. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленский также отметил, что работать с Дональдом Трампом, если тот вернется в Овальный кабинет, будет тяжело.

Ранее Вэнс отмечал, что его не волнует происходящее на Украине. В Верховной раде выразили надежду, что мнение Вэнса об Украине удастся изменить. По их мнению, если политик превратился из противника Трампа в его твердого сторонника, то и здесь может поменять позицию.

Ранее Трамп пообещал поговорить по телефону с Зеленским после официального выдвижения на пост президента США. Предположительно, их разговор может состояться 19 июля.

Также он обещал положить конец всем конфликтам, начатым в президентство Джо Байдена.

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