Стало известно, почему Байден поддержал кандидатуру Харрис

Уинн: Байден поддержал Харрис ради сохранения собранных на кампанию средств

Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий американский лидер Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для выдвижение на голосование от демократов, чтобы сохранить собранные во время предвыборной кампании сотни миллионов долларов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости»выразила кандидат в конгресс от республиканцев Кэтлин Уинн.

«Я думаю, что его поддержка Харрис… Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов, поэтому Харрис должна остаться в бюллетенях», — отметила она.

По ее мнению, Харрис выдвигается в невыгодном положении. Уинн заметила, что вице-президент ассоциируется с Байденом, а его рейтинги сильно рухнули за последнее время. Собеседница агентства добавила, что «демократы переиграли». Жители страны хотят увидеть стабильность, при этом многие боятся «потерять страну» из-за политики Харрис и Байдена.

Вице-президенту будет сложно отделить себя от человека, под началом которого она работала, резюмировала Уинн.

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