Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил после телефонного разговора с американским политиком в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что поздравил Трампа с выдвижением от Республиканской партии, осудив покушение на него в Пенсильвании.

«Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным», — написал он.

До этого Трамп оценил телефонный разговор с украинским лидером как «очень хороший». Кроме того, бывший американский лидер заявил, что как следующий президент США принесет мир, договорится о сделке, «которая проложит путь к процветанию».

Ранее в Демпартии США решили убедить президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки путем запуска на телевидении рекламной компании с призывом передать эстафету.

По мнению политолога Нората Аджамяна, что политика США не изменится при любом результате президентских выборов.

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