Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами Украины

Командующим Воздушными силами Украины стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Об этом в Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Назначил командующим Воздушными силами Украины генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко», — написал он.
Кривоножко находился в должности временно исполняющего обязанности командующего ВВС Украины с лета 2024 года. На посту он сменил отстраненного после скандала с крушением американского истребителя F-16 Николая Олещука.
До этого Кривоножко возглавлял воздушное командование ВСУ «Центр».