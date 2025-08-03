Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами Украины

Командующим Воздушными силами Украины стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Об этом в Telegram-канале сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Назначил командующим Воздушными силами Украины генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко», — написал он.

Кривоножко находился в должности временно исполняющего обязанности командующего ВВС Украины с лета 2024 года. На посту он сменил отстраненного после скандала с крушением американского истребителя F-16 Николая Олещука.

До этого Кривоножко возглавлял воздушное командование ВСУ «Центр».

Ранее Зеленский объявил на Украине начало трансформации исполнительной власти. Новым премьер-министром республики он назначил Юлию Свириденко, пост главы Минобороны страны предложил Денису Шмыгалю. Британские СМИ предположили, что Зеленский таким образом пытается отвлечь внимание от ситуации на передовой.