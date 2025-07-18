Spectator: Зеленский поменял министров для отвлечения от провала на фронте

Президент Владимир Зеленский активно занялся перестановками в правительстве Украины и якобы борьбой с коррупцией. Таким образом он пытается отвлечь население от тяжелой ситуации на фронте, сообщил британский журнал Spectator.

«На Украине кончаются боевые силы, солдаты на передовой истощены, военная поддержка США сузилась до противовоздушной обороны, а киевское правительство в это время раздирают скандалы и чистки», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что недавняя волна арестов у сторонников Зеленского вызвана серьезной политической борьбой в киевском режиме. Это еще больше подрывает боевой дух украинцев.

В публикации напомнили, что на Украине уже давно активно принижают права человека. Кроме того, политические оппоненты оказались под давлением, а оппозиционные СМИ замалчиваются.

Ранее Зеленский объявил начало трансформации исполнительной власти. Новым премьер-министром Украины он назначил Юлию Свириденко, пост министра обороны страны предложил Денису Шмыгалю.