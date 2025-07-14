Зеленский предложил кандидата на пост нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю занять пост министра обороны страны. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Колоссальный опыт Шмыгаля пригодится ему на посту министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас сосредоточены максимальные задачи и большая ответственность», — сказал Зеленский.
Он добавил, что рассчитывает на поддержку депутатов Верховной Рады нового состава правительства. Шмыгаль возглавлял украинское правительство с 2020 года. Сейчас Минобороны руководит Рустем Умеров.
Ранее Зеленский назначил Юлию Свириденко, занимавшую пост министра экономики Украины, новым премьер-министром страны. Глава киевского режима заявил, что начал трансформацию системы исполнительной власти в стране.
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