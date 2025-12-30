Зеленский нашел замену отправленному в отставку Ермаку

Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой на пост главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал большие кадровые перестановки во власти на федеральном и региональном уровнях. Он заявил на пресс-конференции, что определился с кандидатурой нового главы своего офиса, сообщило «Общественное» .

«Что касается руководителя офиса, я определился. Информация будет немного позже», — сказал глава киевского режима.

Зеленский предупредил также о смене руководителей областных администраций. Кадровые изменения произойдут в начале 2026 года.

До коррупционного скандала пост главы Офиса президента Украины занимал Андрей Ермак. Увольнение состоялось в конце ноября, затем своих постов лишились его советники и помощники.

Несмотря на это, бывший соратник Зеленского продолжил приходить на Банковую улицу, а в Верховной раде заподозрили, что его отставка стала результатом сделки.