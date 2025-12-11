На Украине объяснили, почему Зеленский медлит с назначением главы своего Офиса

Пауза в назначении нового главы Офиса Владимира Зеленского затянулась — Андрея Ермака уволили еще 28 ноября. Сам президент Украины дал понять, что определенные проблемы с назначением имеются, сообщило издание «Страна.ua».

Зеленский рассматривает несколько человек из числа официальных лиц на должность главы Офиса, но по каждому из них якобы есть проблемные вопросы. В основном они связаны с их заменой на текущих должностях.

Также президент признался, что вовсе подумывает о ликвидации Офиса.

«Источники, вхожие на Банковую, заявляют, что задержка с назначением нового главы Офиса связана с серьезными подковерными играми вокруг этой должности», — отметили авторы материала.

Они напомнили, что за организацией крупного коррупционного скандала стоит так называемая антизеленская коалиция. Отставка Ермака был ее важной, но промежуточной целью. Сейчас коалиция пытается «мягко» лишить президента полномочий и заставить его не мешать выполнению требований ЕС по усилению контроля за внутренними процессами на Украине.

Внешне создается впечатление, что политический кризис затухает: нет новых заявлений по делу Тимура Миндича от НАБУ и САП, подозрения Ермаку не вынесли, а СМИ пишут о том, как «похорошела власть» после ухода Ермака и как «Зеленский воспрял духом».

«Впрочем, по данным источников „Страны“ в политкругах, к реальности эта картина имеет мало отношения. На самом деле, политический кризис, запущенный коррупционным скандалом, продолжается. И нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь „затишьем перед бурей“», — считают журналисты.

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил в суде, что на бизнесмена Тимура Миндича совершили покушение в Израиле.