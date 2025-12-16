Ермака заметили в резиденции Зеленского

«УП»: Зеленский возобновил общение с Ермаком, его видели на въезде в резиденцию

Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака заметили на территории резиденции президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила «Украинская правда».

По данным издания, на прошлой неделе Зеленский переговорил по телефону с Ермаковым. Также экс-главу ОП видели на въезде в президентскую резиденцию.

Президент Украины объявил об уходе главы своего офиса 28 ноября — после подписания соответствующего указа. Ермак эмоционально воспринял свое увольнение.

Многие украинские чиновники сошлись во мнении, что экс-глава ОП имел значительное влияние на политическую жизнь страны. Ермаку дали неофициальное прозвище Президент-2, что указывало на фактическую власть, когда он управлял Офисом президента Украины.

Перед отставкой Ермака силовики провели обыски у него дома в рамках расследования коррупционного дела в энергетическом секторе Украины.

Следственные мероприятия коснулись ряда высокопоставленных чиновников, а одним из ключевых фигурантов дела стал бизнесмен Тимур Миндич, которого связывают с близким окружением Зеленского.