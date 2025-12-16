Ермака заметили в резиденции Зеленского

«УП»: Зеленский возобновил общение с Ермаком, его видели на въезде в резиденцию

The Presidential Office of Ukraine
Фото: The Presidential Office of Ukraine

Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака заметили на территории резиденции президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила «Украинская правда».

По данным издания, на прошлой неделе Зеленский переговорил по телефону с Ермаковым. Также экс-главу ОП видели на въезде в президентскую резиденцию.

Президент Украины объявил об уходе главы своего офиса 28 ноября — после подписания соответствующего указа. Ермак эмоционально воспринял свое увольнение.

Многие украинские чиновники сошлись во мнении, что экс-глава ОП имел значительное влияние на политическую жизнь страны. Ермаку дали неофициальное прозвище Президент-2, что указывало на фактическую власть, когда он управлял Офисом президента Украины.

Перед отставкой Ермака силовики провели обыски у него дома в рамках расследования коррупционного дела в энергетическом секторе Украины.

Следственные мероприятия коснулись ряда высокопоставленных чиновников, а одним из ключевых фигурантов дела стал бизнесмен Тимур Миндич, которого связывают с близким окружением Зеленского.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте